Alpine vive horas de mucha incertidumbre. Con el asiento de 2023 dejado por Fernando Alonso tras su fichaje por Aston Martin, y después de la 'cobra' de Oscar Piastri poniendo rumbo hacia McLaren, en Enstone tienen que buscarle un compañero de garantías a Esteban Ocon.

Pierre Gasly, Mick Schumacher, Antonio Giovinazzi, Colton Herta... son muchos los pilotos en la preselección del equipo galo, cuya decisión se tomará en pocas semanas.

Analizando la situación vivida en los dos últimos meses, Laurent Rossi, CEO de Alpine, se ha explayado con la polémica con el asturiano y el australiano.

"Dijimos al mismo tiempo que mantendríamos a Fernando dos años más. No podíamos ofrecer más porque entonces hubiéramos perdido a Oscar. En un momento decidimos que Oscar es el futuro y Fernando es el presente", ha señalado en declaraciones recogidas por 'Motorsport-total'.

"Pero teníamos que tomar una decisión. Teníamos un problema de lujo y teníamos que lidiar con eso. Era una buena oportunidad y esta fue nuestra forma de resolverlo: Oscar dos años con Williams, Fernando dos años con nosotros y luego Fernando podría hacer algo, hacer otra cosa", ha añadido,

Sobre el bicampeón del mundo de Fórmula 1, Rossi ha apuntado que no podían darle lo que quería: "Quería más de dos años. No creo que fuera un nocaut completo, pero eso es lo que él quería. Pero no podíamos ofrecerle eso. Creo que todavía tenía un entendimiento y me gustaría creer que recibió una oferta que no pudimos igualar".

Por ello, confía en que el cambio no traiga un 'sorpasso' de Aston Martin en la clasificación: "Y así la Fórmula 1 tiene su temporada tonta, y espero que su cambio también sea 'tonto' desde el punto de vista deportivo, porque entonces todavía estaríamos por delante de Aston".

"Pero no puedo culparlo por aceptar una mejor oferta, si es que fue una. Fernando es un gran campeón, una leyenda de nuestro deporte y una leyenda de nuestra marca. Sigue cumpliendo, es un gran profesional y por eso estamos No enojado. Así es la vida. Seguiremos adelante. Pero Fernando cierra el capítulo", ha zanjado el CEO de Alpine.