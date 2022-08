2005 y 2006, Flavio Briatore desde el muro, la marea azul en la grada, España pegada al televisor cada domingo de carreras... ya han pasado más de 15 años, pero el 'fenómeno Alonso' sigue más vivo que nunca.

Tanto es así que una imagen del bicampeón del mundo de Fórmula 1 junto a su compañero en la etapa de las dos coronas con Renault, Giancarlo Fisichella, se ha vuelto más que viral en redes.

La ha publicado el propio expiloto en su cuenta bajo el título "Fernando y yo fuimos parte de una 'Boy Band'", en la que se puede apreciar al asturiano con un look puramente de los 2000: camisa sin mangas y totalmente desabrochada.

Carlos Sainz no quiere que le pase lo mismo que a Leclerc: su motivo para no conducir F1 clásicos

La fotografía, realizada durante uno de los spots comerciales que protagonizaron ambos pilotos, ya suma casi 17.000 'likes' y ha provocado todo tipo de reacciones, desde compararle con un personaje de 'Pasión de Gavilanes' o con un integrante del conocido dúo 'Andy y Lucas'.

Me and @alo_oficial were once part of a boy band.. 😂 pic.twitter.com/oVoLeHSsZu