Nadie puede con Red Bull. Es más, de no ser por los errores de Pérez, nadie habría podido ni tan si quiera asaltar el segundocajón del podio. Los austriacos han ganado todas y cada una de las carreras que se han disputado hasta ahora.

Asimismo, la situación no parece que vaya a cambiar. Los de la bebida energética, pese a su penalización, van bien en todos los circuitos y, tras el GP de Austria, suman ya 377 puntos.

Lejos de ellos está lo emocionante. La segunda posición actualmente es propiedad de Mercedes que, pese a su mala carrera, suman 178 puntos, 3 más que Aston Martin, que cuentan con 175.

Ferrari, por su parte, ha sido uno de los equipos que ha sumado más puntos en esta carrera. Se acercan a Aston Martin y Mercedes y suman ya un total de 154 puntos.

The state of play as we enter a brand new race week... 📊#F1pic.twitter.com/jJo6dtY9yM