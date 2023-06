Ya van seis podios en ocho carreras para Fernando Alonso y no parece que esto vaya a parar. El Gran Premio de Canadá no ha dejado indiferente a nadie y Alonso, de momento, ha cumplido su palabra de no bajarse del podio.

Sin embargo, pese a que el resultado puede parecer el de siempre, nada más lejos de la realidad. Las mejoras de Aston Martinparecen funcionar y Alonso se ha quedado a tan solo 9 segundos de Max Verstappen. Aún así, las actualizaciones no han terminado de optimizarse.

El propio Fernando Alonsoha sido bastante contundente en la rueda de prensa posterior a la ceremonia del podio: "Austria se puede adaptar mejor a nuestro paquete de mejoras".

Un circuito que, eso sí, contará de nuevo con el formato de clasificación al 'sprint'. Algo que el asturiano no ve muy eficiente para el equipo: "El formato al 'sprint' no será ideal para nosotros. Necesitamos seguir entendiendo el paquete de mejoras para optimizarlo, pero el circuito puede ser bueno para nuestras actualizaciones".

No es para menos

Nada hace indicar que Fernando Alonso pueda estar equivocado, pues el equipo británico no deja de evolucionar y mejorar carrera tras carrera. Han pasado de ser el séptimo equipo en constructores en 2022 a estar terceros esta temporada.

Además, todas las mejoras y actualizaciones que prometen han funcionado hasta la fecha. Alonso, por su parte, sigue imparable. Con seis podios en ocho carreras se consolida ya en la tercera posición en el Mundial de Pilotos a tan solo 9 puntos de Sergio Pérez.