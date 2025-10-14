Un expiloto de F1 carga duramente contra Hamilton: "Nunca volverán sus mejores días, su fichaje..."

Derek Daly, expiloto de Williams, dice que Lewis no volverá a su mejor momento en Mercedes ahora que ha hecho las maletas hacia el equipo Ferrari.

"Ferrari es el equipo que tiene más problemas en la parrilla". Esto es lo que dice Derek Daly, expiloto de Williams, sobre lo que está ocurriendo en Maranello con el coche... y en concreto con la situación de Lewis Hamilton. El gran campeón de la Fórmula 1 está siendo la decepción vestido de rojo.

En palabras que publica 'Racing News 365', el expiloto de la F1 analiza el difícil momento de Ferrari: "No creo que vayan a tomar las medidas necesarias para solucionarlo. Lewis Hamilton es una de las mayores historias de éxito que ha visto la F1. Él es el único responsable de llevar la F1 a lugares donde nunca había estado, como el mundo de la moda. Tenía la estatura de un campeón, como nadie que yo recuerde. Su forma de comportarse, de vestir y de conducir. Esos días ya pasaron. Nunca volverán".

Porque para él el mejor Hamilton se quedó en Mercedes... y no volverá: "Hay un momento en la vida de cada atleta en el que sus instintos y reflejos nunca son tan buenos como lo eran 15 años antes. Así que esos días ya pasaron para Ferrari".

"Traer a Hamilton fue una decisión de marketing, creo yo, no una decisión puramente deportiva", cierra Daly.

Hamilton se ha mostrado mucho más lento que su compañero, Charles Leclerc. La diferencia es evidente entre ambos y no parece reducirse.

Su feeling con el coche no es nada bueno. En Italia han contado que Lewis ha pedido explicaciones a Ferrari con un informe en el que detalla todos los problemas que tiene el coche y que debe mejorar de cara a la temporada que viene con las nuevas normas de la Fórmula 1.