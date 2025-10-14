Ahora

10 mossos resultan heridos leves tras perseguir a un conductor drogado entre Lloret y Salt (Girona)

Los detalles El conductor, de 29 años, iba drogado y se saltó dos controles policiales en Lloret de Mar y Salt (Girona). El suceso ocurrió este lunes sobre las 3.30 horas.

Imagen de archivo de los Mossos d'Esquadra.Imagen de archivo de los Mossos d'Esquadra.Europa Press
Diez agentes de los Mossos d'Esquadra han resultado heridos leves, con latigazos y goppes, tras perseguir a un conductor drogado de 29 años que se saltó dos controles policiales en Lloret de Mar y Salt (Girona) este lunes sobre las 3.30 horas, según han confirmado fuentes policiales a Europa Press.

Según han comentado diferentes medios, el vehículo se saltó un primer control en la C-63 en Lloret de Mar (Girona) y los agentes empezaron un seguimiento del vehículo, hecho por el que montaron un segundo control policial en Salt (Girona), que el conductor también esquivó hasta que los agentes pudieron detenerle poco después.

En total fueron unos 40 km de persecución y estuvo a punto de atropellar a un agente, que tuvo que saltar para evitarlo. Finalmente, tras el suceso, 10 agentes resultaron heridos leves y cinco vehículos policiales quedaron dañados, sobre todo la chapa. El conductor, que tenía antecedentes policiales, dio positivo en tetrahidrocannabinol (THC), el principal compuesto psicoactivo del cannabis, y también en cocaína.

Se le acusa de un delito de conducción temeraria, atentado contra la autoridad y desobediencia.

