10 mossos resultan heridos leves tras perseguir a un conductor drogado entre Lloret y Salt (Girona)

Diez agentes de los Mossos d'Esquadra resultaron heridos leves tras una persecución a un conductor de 29 años que, bajo los efectos de drogas, se saltó dos controles policiales en Lloret de Mar y Salt, Girona. El incidente ocurrió alrededor de las 3.30 horas del lunes. El conductor, que esquivó un primer control en la C-63 en Lloret de Mar, fue seguido por los agentes hasta un segundo control en Salt, que también evitó. Tras su detención, se confirmó que dio positivo en THC y cocaína. Se le acusa de conducción temeraria, atentado contra la autoridad y desobediencia.

Según han comentado diferentes medios, el vehículo se saltó un primer control en la C-63 en Lloret de Mar (Girona) y los agentes empezaron un seguimiento del vehículo, hecho por el que montaron un segundo control policial en Salt (Girona), que el conductor también esquivó hasta que los agentes pudieron detenerle poco después.

En total fueron unos 40 km de persecución y estuvo a punto de atropellar a un agente, que tuvo que saltar para evitarlo. Finalmente, tras el suceso, 10 agentes resultaron heridos leves y cinco vehículos policiales quedaron dañados, sobre todo la chapa. El conductor, que tenía antecedentes policiales, dio positivo en tetrahidrocannabinol (THC), el principal compuesto psicoactivo del cannabis, y también en cocaína.

Se le acusa de un delito de conducción temeraria, atentado contra la autoridad y desobediencia.