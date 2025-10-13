En Italia desvelan el enfado mayúsculo de Hamilton con Ferrari

El 'Corriere della Sera' afirma que el heptacampeón del mundo está descontento con la escudería italiana en dos aspectos.

La situación de Lewis Hamilton en Ferrari empieza a ser, cuando menos, preocupante. Tras 18 Grandes Premios disputados en la presente temporada, el británico no ha subido al podio ningún domingo, lo que le convierte en el segundo peor debutante de la 'Scuderia'.

Y el británico, lejos de hacer una profunda autocrítica, señala al equipo. Así lo afirma el 'Corriere della Sera', que desvela dos aspectos por los que el heptcampeón se ha quejado a los de Maranello.

Por un lado, señala la falta de correlación entre lo que se desarrolla en la fábrica y lo que llega al circuito, demandando cambios en los procedimientos.

Por otro lado, a Hamilton le gustaría tener más poder de participación en la estrategia y en las decisiones desde el muro, algo para lo que Ferrari es muy hermético.

Según el citado diario, el ex de Mercedes se ha visto obligado a "hacer frente a la política interna de Ferrari y que se ha encontrado con una serie de peticiones desatendidas".