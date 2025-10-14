Un excompañero de Hamilton no se moja sobre su futuro en Ferrari: "Su entorno ahora es diferente..."

Valtteri Bottas, quien fuera compañero de Lewis en Mercedes, espera volver a ver su mejor versión: "El tiempo dirá si lo hace".

Ni Ferrari ni Lewis Hamilton están satisfechos con su unión. Los resultados no llegan. El coche no es competitivo y el inglés tampoco consigue recuperar su mejor versión. Su excompañero Valterri Bottas, uno de los que mejor le conoce en la Fórmula 1, espera que se recupere... pero no se moja.

"Espero que se recupere, pero el tiempo dirá si lo hace", ha dicho en declaraciones a 'Crash.net'.

"No necesito decir nada sobre su talento porque lo ha demostrado a lo largo de su carrera. Es la persona más genuina con la que trabajar. Echo de menos trabajar con él", apunta el nuevo piloto de Cadillac.

Cree que tampoco le ha ayudado la mala suerte en este curso con Ferrari: "Ha tenido buenos momentos, y también algo de mala suerte, pero es complicado".

Un cambio de equipo después de tantos años no es fácil para ningún piloto: "No es fácil cambiar de equipo después de tanto tiempo en Mercedes, siendo prácticamente el líder".

"El entorno en el que trabaja ahora es muy diferente. No puedo decir mucho más, solo que el tiempo dirá si las cosas van mejor o no. Pero realmente espero que sí, porque creo que todavía se merece grandes resultados en este deporte", cierra un Bottas que no tiene claro si su excompañero Hamilton podrá luchar por el mundial vestido de rojo Ferrari.