Ahora

No pone la mano en el fuego...

Un excompañero de Hamilton no se moja sobre su futuro en Ferrari: "Su entorno ahora es diferente..."

Valtteri Bottas, quien fuera compañero de Lewis en Mercedes, espera volver a ver su mejor versión: "El tiempo dirá si lo hace".

Bottas y HamiltonBottas y HamiltonGetty Images

Ni Ferrari ni Lewis Hamilton están satisfechos con su unión. Los resultados no llegan. El coche no es competitivo y el inglés tampoco consigue recuperar su mejor versión. Su excompañero Valterri Bottas, uno de los que mejor le conoce en la Fórmula 1, espera que se recupere... pero no se moja.

"Espero que se recupere, pero el tiempo dirá si lo hace", ha dicho en declaraciones a 'Crash.net'.

"No necesito decir nada sobre su talento porque lo ha demostrado a lo largo de su carrera. Es la persona más genuina con la que trabajar. Echo de menos trabajar con él", apunta el nuevo piloto de Cadillac.

Cree que tampoco le ha ayudado la mala suerte en este curso con Ferrari: "Ha tenido buenos momentos, y también algo de mala suerte, pero es complicado".

Un cambio de equipo después de tantos años no es fácil para ningún piloto: "No es fácil cambiar de equipo después de tanto tiempo en Mercedes, siendo prácticamente el líder".

"El entorno en el que trabaja ahora es muy diferente. No puedo decir mucho más, solo que el tiempo dirá si las cosas van mejor o no. Pero realmente espero que sí, porque creo que todavía se merece grandes resultados en este deporte", cierra un Bottas que no tiene claro si su excompañero Hamilton podrá luchar por el mundial vestido de rojo Ferrari.

Las 6 de laSexta

  1. El Gobierno requerirá a Ayuso que cumpla con el registro de objetores y comienza los trámites para blindar el aborto en la Constitución
  2. Trump pone el primer 'pero' a su plan de paz para Gaza: evita garantizar el reconocimiento del Estado palestino
  3. Sánchez insiste en que no hay financiación ilegal en el PSOE y justifica los pagos en efectivo: "Como hacen todas las empresas"
  4. El Banco Sabadell avanza que solo un 2,8% de sus accionistas minoristas acepta la OPA del BBVA
  5. DANA Alice, en directo | Las intensas lluvias ceden y solo Aragón, Cataluña, Valencia y Baleares siguen en alerta
  6. 10 mossos resultan heridos tras perseguir a un conductor drogado entre Lloret y Salt