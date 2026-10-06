Los expertos de la F1 alucinan con la puesta en escena de Alonso en Malasia: ¡roza el 10!

El asturiano volvió a cosechar un resultado inesperado para Aston Martin y los expertos le dan una nota de 9,4.

Una vez, y ya se ha convertido en habitual, Fernando Alonso logró un resultado que estaba fuera del alcance de Aston Martin. Fue octavo en Malasia. Sumando puntos por tercera vez esta temporada. Algo que en el equipo verde ni podían imaginar.

Y los expertos de la Fórmula 1, los que elaboran el ranking semanal y dan las notas, le han dado un 9,4 a Fernando. Sólo tiene por delante Max Verstappen, piloto de Red Bull.

"Los problemas de Aston Martin y Honda de cara a 2026 han sido ampliamente documentados, pero el Gran Premio de Baréin supuso un gran paso en la dirección correcta para esta nueva alianza...", dice el texto que lanzan los expertos de la competición.

Una "magnífica posición para él": "Tras lograr su mejor posición de salida de la temporada hasta la fecha —el duodécimo puesto—, Fernando Alonso hizo valer toda su experiencia en una carrera con condiciones mixtas (pista húmeda y seca) para terminar en una magnífica octava posición".

El 10 fue para Max Verstappen, que logró su primera victoria del año: "Max, Red Bull y su unidad de potencia totalmente nueva han logrado un buen número de podios en las primeras 15 carreras de la temporada, pero la pole position y la victoria se les habían resistido...".

"Eso cambió el pasado fin de semana en Sepang, donde el piloto neerlandés —sacando partido a las recientes mejoras— se hizo con la primera posición de la parrilla y dominó las condiciones mixtas del domingo para conseguir una victoria clave. Nuestros jueces coincidieron unánimemente en otorgarle una puntuación de 10 sobre 10", dicen.

En tercera posición asoman Lewis Hamilton y Liam Lawson, que empatan con una nota de 9. Carlos Sainz, por cierto, es décimo con un 7,2.

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