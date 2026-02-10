La "lagrimita" que se le escapó a Adrian Newey cuando vio al Aston Martin en Barcelona: "Es genial"

El ingeniero jefe de Aston Martin reconoce que el trabajo para llegar a los test de Barcelona fue muy duro: Lawrence Stroll y él se emocionaron al ver rodar el coche.

El Aston Martin AMR26 ya es una realidad. El equipo presentó este lunes la decoración del coche, aunque sin ninguno de los detalles técnicos que se vieron en Barcelona. Lo más importante fue escuchar hablar a Adrian Newey y a Fernando Alonso sobre esa nueva máquina que promete emociones fuertes.

Newey, el gran ingeniero de la F1, reconoce que se emocionó al ver el coche rodando en Barcelona. Porque los tiempos fueron muy limitados y llegaron realmente justos.

"Es genial ver el coche, me alegra. En Barcelona lo llevamos un día y medio y era negro por completo. Lawrence Stroll y yo, cuando Lance Stroll sacó el coche del garaje, estábamos uno al lado del otro en el pit-lane y estábamos cerca de soltar alguna lágrima. Ha sido un viaje largo y emotivo que ha requerido de mucho trabajo. Ver el coche junto a su decoración es muy importante", dijo en la presentación.

Adrian siempre ha sido un genio de la aerodinámica. Y en eso ha ocupado su tiempo en los últimos meses: "Intento visualizar cómo es el flujo del aire. Hoy en día con la computación dinámica de fluidos se puede ver en una pantalla de ordenador. Ahora tengo más detalle, antes teníamos humo en los túneles de viento. Hay que usar las pistas que nos da para intentar desarrollar el monoplaza".

Las oportunidades llegarán. La F1 se revoluciona por completo en este 2026: "Siempre que hay un cambio de normativa hay oportunidades. Quién identifica el qué y cuál acaba la solución correcta solo el tiempo dirá. En 2022, había muchas interpretaciones. Al final, una pareció ser la apropiada".

Aston Martin presentó el coche en Arabia Saudí, tierra de su patrocinador más importante. Pero es en la fábrica de Silverstone donde se ha trabajado por completo en este nuevo monoplaza: "Son unas instalaciones fantásticas en las que trabajar, hay un gran ambiente. Todos hemos pasado muchos días y tener esa sensación agradable es importante".