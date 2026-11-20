Saludo entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo antes del cara a cara

Los detalles "A no ser que el votante del PP sea de Vox, son ellos los que se han equivocado de estrategia", aseguran fuentes socialistas el día después del cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.

El PSOE continúa justificando la estrategia utilizada por Pedro Sánchez en el cara a cara con Alberto Núñez Feijóo. Frente a los que (incluso en sus propias filas) afean que el tono del candidato socialista fuera demasiado blando, fuentes del PSOE en conversación con laSexta insisten en que Sánchez no enfocó su debate para la parroquia socialista.

"La gente quería rock and roll y ofrecimos música clásica, lo sabemos. No fuimos a dar espectáculo", explican. También entienden que "para los medios de comunicación" Sánchez haya podido perder el debate, pero insisten en que ellos se han dirigido a un votante concreto: el moderado.

Y es que para los socialistas, ese votante moderado "tiene estándares más altos" y creen que "quizá haya asumido el marco de la derecha con Begoña Gómez o con otros temas". A esos, insisten, "no te puedes dirigir en los mítines".

Así, las mismas fuentes reiteran que ellos buscan "una campaña movilizadora" y que ese grupo de votante moderado "no está movilizado". "Si hubiéramos ido al choque, si hubiéramos hablado del ático de Ayuso, ¿habríamos ganado algún voto?", se preguntan. "No. Solo estaría contento el ya convencido", aseguran.

"A no ser que el votante del PP sea de Vox, son ellos los que se han equivocado de estrategia", sentencian.

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