Lewis Hamilton ha anunciado el inicio de las negociaciones con Mercedes de cara a la próxima temporada. El heptacampeón del mundo asegura que ya ha empezado a hablar con la escudería alemana para sellar su futuro antes de que comience la segunda mitad de la temporada.

"Ya hemos empezado a negociar. No hay mucho que decir, pero todo va por buen camino. La idea es tener una idea clara de mi futuro para el parón de verano", afirma Hamilton en declaraciones en la rueda de prensa previa a la carrera de este fin de semana en Austria, la primera de las dos citas consecutivas en Red Bull Ring.

El piloto británico también ve con buenos ojos la continuidad de Valtteri Bottas, a quien considera el mejor compañero que ha tenido en la Fórmula 1. Hamilton se desmarca de la idea de competir sin el finlandés a su lado, a pesar de los continuos rumores que le colocan fuera del equipo, siendo sustituido por George Russell.

"Valtteri es el mejor compañero de equipo que he tenido en líneas generales. Cuando digo compañero de equipo, no hablo sólo del rendimiento, también en la forma en la que nos desenvolvemos juntos. Valtteri es mi compañero de equipo ahora, y los dos hemos tenido nuestros altibajos durante nuestras carreras. Él es un compañero de equipo fantástico y no veo necesariamente que haya que cambiar eso", sostiene Lewis.