'Checo' Pérez estalla contra la nueva Fórmula 1: "Nadie la entiende"

El piloto mexicano se ha mostrado crítico con el nuevo reglamento que estrena la competición esta temporada, remarcando lo "diferente y complicada" que se ha vuelto.

La nueva normativa de la Fórmula 1 está generando mucha controversia dentro de la competición. Son muchos los miembros del 'paddock' que han manifestado su descontento con el nuevo reglamento,Max Verstappen o Fernando Alonso entre los más destacados. La gestión energética se plantea como el principal problema, al restar importancia a la habilidad de los pilotos. Sobre ello ha hablado 'Checo' Pérez, que ha regresado al 'Gran Circo' de la mano de Audi esta temporada.

"Sí, definitivamente es muy diferente esta Fórmula 1 y la realidad es que nadie la entiende, ni los ingenieros, ni nosotros los pilotos. Es una realidad que los autos no son tan divertidos como eran antes", expresaba el mexicano. Las cosas no han iniciado bien para el ‘equipo número 11’ de la parrilla, después de que ni Sergio ni Valtteri Bottas estén siendo fiables durante los grandes premios disputados hasta la fecha en 2026.

Pérez remarcaba las novedades introducidas en la competición, destacando la dificultad del nuevo campeonato: "Es una Fórmula 1 nueva y muy complicada, muy diferente a lo que veníamos haciendo. Tenemos mucho que aprender todos los equipos". Explicaba que “como piloto siempre busca ir lo más rápido posible", algo que ahora "cuesta trabajo" por el "papel tan relevante que tiene ahora la parte eléctrica y de recarga".

Añadía que esas diferencias de "80 o 90 kilómetros por hora" provocan situaciones "difíciles por falta de información", algo a "lo que se tienen que adaptar todos". Y para concluir el evento organizado por una marca patrocinadora de la escudería alemana detalló la situación del equipo. "Es el reto más grande de mi carrera, en un equipo nuevo y llevarlo hacia adelante es todo un desafío... Miami va a ser un punto clave", explicaba 'Checo' para finalizar.