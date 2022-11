Fernando Alonso y Esteban Ocon se tocaron hasta en dos ocasiones durante la primera vuelta de la carrera al sprint de Brasil. El doble incidente acabó con el alerón de Alonso y el pontón del francés exactamente igual, lo que lastró las carreras de ambos, que acabaron en las últimas posiciones.

Tras la carrera, el francés comentó a 'Motorsport' que se exime de culpa de lo ocurrido en la curva 4: "Esa es su opinión (en referencia a la crítica que le hizo Alonso por la acción). Intentaba ir por el interior de Norris y estaba un poco apretado, así que solté el freno y tomé la curva. Yo estaba por delante, así que el que lucha no soy yo. Yo estaba intentando atacar al McLaren en la curva 4. Supongo es una carrera y estamos intentado sacar el máximo provecho, pero hoy nos ha salido caro. Nos tocamos y a partir de ahí, se acabó mi carrera".

Con respecto al segundo toque, este en la recta de meta, Ocon afirma que no se había enterado hasta que se lo dijeron al terminar la carrera: "No tenía ni idea de lo que había pasado. Me lo han dicho ahora, no sé cómo es posible".

Finalmente, el francés acabó 18º, aunque le gana la posición a Alonso para la salida por la sanción al asturiano. Sin embargo, el coche del francés acabó en llamas y tendrá que ser reparado para la carrera.