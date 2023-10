La veteranía y la experiencia de Fernando Alonso en la Fórmula 1 le han convertido en uno de los mejores pilotos de la historia de la competición. Por ello, son varios los pilotos que siguen sus pasos y escuchan atentamente cada uno de sus consejos.

Y es que, después de haber logrado siete podios este año con un Aston Martin que se encuentra lejos del rendimiento que ha demostrado Red Bull, ha dejado claro que su mentalidad y su forma de ver la vida funcionan.

Por ello, George Russell, a través del podcast oficial de la Fórmula 1 'Beyond the Grid', ha confesado que sigue al pie de la letra un consejo que le escuchó a Fernando y que, desde entonces, le va mucho mejor.

"Escuché a Fernando Alonso decir que le habría gustado disfrutar más de cada momento cuando era joven. Ese mensaje me llegó. Ese mensaje me llegó porque estoy viviendo un sueño", confiesa el joven británico.

"Me dedico en cuerpo y alma a esto como un profesional, me fijo en cada detalle y me olvido de disfrutar de la gente de mi alrededor y de los lugares a los que viajamos. Estoy aprendiendo cosas que nunca antes hubiera imaginado, así que tengo que estar contento con todo ello", añade el de Mercedes.

George Russell que, además, está compitiendo a un gran nivel a pesar de que los resultados no le acompañan esta temporada. Ahora, con seis carreras por delante, Russell tratará de demostrar que tiene un granfuturo y luchará, por que no, por una nueva victoria en la Fórmula 1.