Romain Grosjean ha tranquilizado a todos con un mensaje desde el hospital. El francés de Haas sufrió un gravísimo accidente en el GP de Baréin, tras chocar contra los guardarraíles y terminar con su coche completamente en llamas y partido por la mitad.

Desde el hospital, y en un mensaje compartido por la cuenta oficial del equipo Haas, Grosjean quiso dar las gracias a por los mensajes de apoyo.

"Hola a todos. Tan solo quería deciros que estoy bien... bueno, estoy bastante bien. Muchas gracias por los mensajes", dijo un Grosjean que tiene sus dos manos completamente vendadas.

Eso sí, si todo se ha quedado en eso es debido a un elemento de seguridad que hasta el propio Grosjean reconoce que le ha salvado la vida: el halo.

"Si no fuera por él ahora no estaría con vosotros. Gracias también al personal médico de la pista y del hospital. Espero que pueda escribiros pronto para contaros cómo me va", cuenta Grosjean.

El francés no tiene fractura alguna después de un brutal accidente que dejó helado al mundo de la Fórmula 1.

Daniel Ricciardo, por su parte, cargó contra la F1 por haber repetido el siniestro "cien veces por el puro entretenimiento".

Lewis Hamilton recordó que los pilotos se juegan la vida en cada carrera. "Es un recordatorio para nosotros", dijo en redes.