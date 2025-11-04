Sufrió un accidente haciendo motocross
El gran reto de Edgar Canet casi cinco años después de fracturarse cinco vértebras
El nuevo campeón de Rally2, que este fin de semana fue homenajeado en el Metropolitano, sueña con poder participar en el Dakar.
En enero de 2021, Edgar Canet sufrió un grave accidente haciendo motocross en el que se fracturó cinco vértebras y estuvo cerca de quedarse en silla de ruedas.
Casi cinco años después, el piloto se ha coronado campeón de Rally2 y este fin de semana fue homenajeado por su título mundial en el Metropolitano.
Tras ese emotivo momento, 'Jugones' estuvo con él: "Ha sido una muy buena temporada de principio a fin, me he llevado mi categoría, Rally 2, que lo necesitas para subir a RallyGP".
"Mi peor momento fui cuando tuve el accidente en el que me rompí la espalda", recuerda Canet.
Lejos de rendirse, Edgar se mostró más decidido que nunca: "Pensé que tenía que tirar adelante".
Ahora, el piloto que "luchar" por su sueño, ir al Dakar: "Es el objetivo, tenemos que llegar y demostrar lo que podemos hacer".