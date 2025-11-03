Ferrari se mueve pensando en un futuro sin Lewis Hamilton: no habrá renovación a finales de 2026

Según avanza el medio 'ESPN', Ferrari no quiere que Lewis renueve su contrato cuando termine la temporada 2026 ante la decepción por sus resultados.

Lewis Hamilton ha decepcionado en Ferrari. Ha sido uno de los fichajes más mediáticos de los últimos tiempos en la Fórmula 1, pero no han llegado los resultados en todo 2025. Ha estado lejos de las victorias, lejos de los podios y también lejos de su compañero de equipo, Charles Leclerc.

Por eso en Ferrari ya planean un futuro sin él. Según ha avanzado 'ESPN', la escudería de Maranello ha tomado la decisión de no ampliar su contrato más allá de 2026.

Lewis pilotará de rojo el primer año de la nueva normativa de la Fórmula 1 y después tendrá que tomar la decisión de buscar otra escudería o anunciar su retirada. En alguna ocasión ya ha coqueteado con esta opción y podría ser su única salida.

El inglés, en caso de marcharse por la puerta de atrás, habría fracasado en uno de sus mayores sueños. Siempre manifestó que quería pilotar para Ferrari, pero tras su salida de Mercedes ha perdido su mejor versión. No se entiende con un coche que tampoco le está ayudando, muy lejos del rendimiento de los que pugnan por el campeonato.

¿Quién será su sustituto?

Coincidiendo con esta información, en Italia hablan del interés de Ferrari en George Russell. El inglés, que recientemente ha renovado por Mercedes, podría tener un difícil papel a finales de 2026 si Max Verstappen se pone a tiro para su equipo. Esa es la gran obsesión de Toto Wolff y no dudará en apostar por el neerlandés en el puesto que sea.

George es uno de los pilotos mejor valorados de la parrilla. Un jugador de equipo que siempre está ahí. Aprovecha las oportunidades como nadie. Este curso ya ha sumado dos victorias y un total de ocho podios con un Mercedes demasiado irregular para luchar por el título.

Russell, si su excompañero Hamilton se queda sin asiento en Maranello, podría vestir de rojo a partir de 2027.