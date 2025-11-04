Un entrenador muere en pleno partido en Serbia

Mladen Zizovic, técnico del FK Radnicki 1923, sufrió un infarto y 20 minutos después de ser evacuado en ambulancia al hospital, el árbitro detuvo el juego y comunicó la noticia.

La Superliga serbia ha vivido una trágica jornada este fin de semana tras confirmarse la muerte de Mladen Zizovic.

El entrenador del FK Radnicki 1923, de solo 45 años, sufrió un infarto en pleno partido.

"Algo está sucediendo en el campo", comentaba el narrador del encuentro mientras gritos desesperados de los jugadores pedían ayuda.

Mladen Zizovic, que segundos antes reclamaba una falta, fue trasladado de inmediato al hospital en ambulancia.

Sin embargo, 20 minutos después, el árbitro detuvo el partido y comunicó la triste noticia a unos jugadores derrumbados.