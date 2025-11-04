Ahora

Tenía 45 años

Un entrenador muere en pleno partido en Serbia

Mladen Zizovic, técnico del FK Radnicki 1923, sufrió un infarto y 20 minutos después de ser evacuado en ambulancia al hospital, el árbitro detuvo el juego y comunicó la noticia.

serbia

La Superliga serbia ha vivido una trágica jornada este fin de semana tras confirmarse la muerte de Mladen Zizovic.

El entrenador del FK Radnicki 1923, de solo 45 años, sufrió un infarto en pleno partido.

"Algo está sucediendo en el campo", comentaba el narrador del encuentro mientras gritos desesperados de los jugadores pedían ayuda.

Mladen Zizovic, que segundos antes reclamaba una falta, fue trasladado de inmediato al hospital en ambulancia.

Sin embargo, 20 minutos después, el árbitro detuvo el partido y comunicó la triste noticia a unos jugadores derrumbados.

Las 6 de laSexta

  1. Juicio al fiscal general del Estado, en directo | M.Á.R reconoce ser el origen del bulo sobre que la Fiscalía ofreció un pacto al novio de Ayuso
  2. La salida de Mazón no alivia el inmenso dolor de las víctimas de la DANA: "Nos queda el segundo paso, Mazón a prisión"
  3. "Estoy encima de ello": el audio que refleja los desvelos de Torres para que se pagara a la trama Koldo
  4. El 'efecto Mamdani' sacude las elecciones de Nueva York entre ataques de Trump y ansias de remontada demócrata
  5. Un menor apuñala a un niño de 12 años en un instituto de Albuñol (Granada)
  6. Melatonina contra el insomnio: un estudio observacional relaciona su uso continuado con un mayor riesgo de insuficiencia cardíaca