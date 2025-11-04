"Esto me tiene subiéndome por las paredes": los desvelos de Ángel Víctor Torres para que se pagara a la trama Koldo

El contexto Los mensajes entre el entonces presidente de Canarias y Koldo García reflejan el interés que puso Torres para que se pagara a la empresa de la trama, Soluciones de Gestión.

El informe de la UCO de la Guardia Civil revela el interés del entonces presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, en garantizar el pago a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Víctor de Aldama, por material sanitario durante la pandemia. Los anexos incluyen mensajes entre Torres y Koldo García, asesor de José Luis Ábalos, que muestran los esfuerzos de Torres para que se realizara el pago. En un mensaje del 23 de julio de 2020, Torres expresó su compromiso de resolver el asunto, y el 30 de julio confirmó que el pago había sido ordenado, lo que fue recibido con gratitud por García.

"Hola Koldo. Soy Ángel. Estoy encerrado con tu asunto. He convocado a todos los actores (consejeros, directores del SCS...) a las 8:30 mañana, pero esto me tiene subiéndome por las paredes...", confesaba el aún presidente autonómico al entonces asesor de José Luis Ábalos en un mensaje del 23 de julio de 2020. "Esta mierda te la resuelvo sí o sí", le prometió, a lo que Koldo respondió: "Mil gracias. Te deberé mi puesto de trabajo".

En esta misma línea, dos días después Torres le escribió el siguiente mensaje a Koldo: "Anoche me metí pronto en cama porque estaba agotadísimo. Hablé con Iñigo y me remitió certificado. A la vez, he activado el paso último de comprobación requeridlo por los servicios técnico/jurídicos del departamento. Lo tenían todo parado. Y he dado el golpe preciso en la mesa para acabar con esto".

Posteriormente, el día 30 del mismo mes, Torres anunciaba a Koldo que el pago ya estaba ordenado: "Buenos días. Asunto resuelto", le anunciaba. "Yo ya sé que tú lo deseas casi más que yo", le respondía Koldo. "Se ha dado orden de pago y el consejero ya está. Hoy dormiré mejor", le confirmaba el socialista canario. "Y yo", contestaba Koldo, que le decía además que le gustaría verle en su próxima visita al archipiélago: "Si puedes recíbeme cuando vaya, iré con mi mujer e hija". La respuesta de Torres fue "por supuesto"