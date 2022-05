Max Verstappen ha ganado todas las carreras que ha terminado en este Mundial de Fórmula 1 de 2022. Tras los abandonos de Bahréin y de Australia, el neerlandés suma por victorias los Grandes Premios acabados, y en España firmó dicho triunfo dejando eso sí una radio muy crítica con Red Bull.

Todo por un error, otra vez, en el DRS. Ya lo sufrió en la clasificación, y por ello no pudo pelear por la pole en su segundo y último intento. En carrera pasó lo mismo.

Más o menos. A veces se abría el DRS. A veces no. A veces se abría y se cerraba. Todo, en medio además de un tremendo duelo con el Mercedes de George Russell que no sabía si el neerlandés podría atacar o si no en las zonas de detección.

Se defendió apurando hasta el último momento con su por fin veloz monoplaza, pero sin DRS poco podía hacer Verstappen.

"¡Es increíble! ¡No somos capaces de hacer que el DRS funcione!", dijo por radio a su equipo.

En Red Bull le dijeron que sí, que se abría. Que, además, era él quien lo estaba cerrando. A saber si pulsó dos veces, o más, el botón viendo que no funcionaba... pero para 'pasar' de Russell entró en boxes buscando adelantar al inglés con la estrategia.

Y con Sergio Pérez, que además le hizo un 'favor', o más bien obedeció una orden de equipo, para dejar pasar a Verstappen y que finalmente Max se hiciese con la victoria en España.