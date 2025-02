Durísima crítica de Massa a Fernando Alonso: "Siempre tuvo dos caras"

A pocas semanas para que arranque la temporada 2025 de Fórmula 1 y, una vez más, a vueltas con el Mundial de 2008 que según él debió ganar, Felipe Massa ha aprovechado para hablar sobre Fernando Alonso como nunca antes lo había hecho.

El brasileño ha recordado el 'crashgate' y lo ocurrido en Singapur 2008 cuando Nelson Piquet se estrelló contra el muro, salió el 'safety car' y se terminó llevando la carrera el asturiano.

Y es que el expiloto cree que el bicampeón sí que tenía idea de lo que había ocurrido: "Piloto increíble. Uno de los mayores fenómenos de la F1, sin duda. Eso no quita lo que pienso de él respecto al incidente del 2008".

"Fernando no se comportó bien. Nunca habló del tema, y es una pena porque su grandeza como piloto no se corresponde en cómo actuó ahí. Decía que no sabía nada; escondió todo. Esto no es aceptable, porque hablamos de un grande a nivel deportivo. Un ejemplo para niños y adultos. Podía haber sido más honesto y contar la verdad", ha señalado en declaraciones a 'Relevo'.

Massa va más allá y asegura que el ovetense no siempre muestra su verdadera cara: "Jamás tuve un problema con Fernando Alonso. Trabajé muy bien con él, pero siempre tuvo dos caras, dos personalidades. Una cosa es lo que mostraba; otra lo que sacaba de puertas adentro".

Y de hecho le 'culpa' de no tener más coronas de F1: "Estaba centrado solo en él. Era su modus operandi. Recuerdo que en 2010 hizo un campeonato estupendo. Merecía ganar. Fue el más regular, pero lo perdió quizás por un error en la estrategia".

"En la última carrera se centraron en Webber en lugar de Sebastian. ¿Sabes? Él, desde que dejó Ferrari, perdió dos mundiales en la última carrera, y que creo que todo sucede por un motivo. Nada es casual en nuestra vida. Quizás Fernando habría merecido tener otros dos campeonatos en su vitrina, pero…", ha zanjado.

Alonso y Felipe Massa coincidieron en Ferrari entre 2010 y 2013, dejando el cara a cara unos datos aplastantes a favor del español: 1029 puntos de Fernando por 496 de Felipe, 42 podios frente a ocho, 11 victorias ante ninguna...