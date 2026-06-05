Dura crítica de Alonso a la Fórmula 1 tras el inicio del GP de Mónaco: "Es la peor generación..."

El asturiano no dudó en atizar a la competición por la nueva normativa y el comportamiento de estos nuevos monoplazas en un trazado como el de Mónaco. Según Fernando, estos coches "no deberían competir".

Fernando Alonso vuelve a uno de sus circuito favoritos de la Fórmula 1. Mónaco ha sido siempre un gran premio en el que el asturiano saca su mejor versión. De hecho, fue el último trazado que vio más de cerca una posible victoria de Fernando en aquella carrera celebrada en 2023 donde quedó segundo.

La situación en la que llega el bicampeón del mundo al Principado es completamente distinta a la de hace ya tres temporadas. El Aston Martin es, sin duda, el peor coche de la parrilla y eso lo está sufriendo Alonso desde principio de año.

El objetivo ya no es puntuar, como si lo era la temporada pasada, sino terminar las carreras, algo que Fernando ha podido conseguir en alguna ocasión puntual. Vibraciones y problemas de fiabilidad han hecho que el Aston sea además un coche incómodo de conducir.

Además, la nueva normativa tampoco ha ayudado. Alonso no ha sido nunca un gran defensor de esta nueva 'Era Híbrida' y en Mónaco ha aprovechado para criticar el funcionamiento de los monoplazas en el circuito.

"No creo que esta sea la mejor pista para estos coches. Pero esta es probablemente la peor generación de coches que he pilotado en Mónaco. La manera de recargar la batería con la frenada, y al levantar, genera inconsistencia en el freno motor del coche. A veces tienes mucho, otras veces menos o nada. Si tienes la batería llena no tienes freno motor. Los coches híbridos no deberían competir", ha asegurado en declaraciones que recoge 'As'.