El preocupante 'susto' de Fernando Alonso en el Gran Premio de Mónaco

El asutriano rozó el muro a gran velocidad y perdió el control de su Aston Martin. Por fortuna, solo sufrió daños la parte delantera derecha del monoplaza.

Fernando Alonso ha tenido un comienzo de Gran Premio de Mónaco algo accidentado. El bicampeón ha tenido un serio percance en la primera sesión de entrenamientos libres del fin de semana.

Su accidente ha provocado la salida de la bandera roja en pista. Sin embargo, no ha habido que lamentar daños mayores salvo la ruptura de varias piezas del alerón delantero del monoplaza.

Aún así, el golpe ha sido a gran velocidad dejando una imagen impactante por el choque de Fernando con uno de los muros del circuito de Montecarlo. Aún así, cabe señalar que el incidente podría haber sido mucho peor.

Alonso salió del túnel para encarar la chicane y fue ahí cuando perdió el control del Aston. Sin embargo, el asturiano pudo reaccionar para reducir la fuerza del impacto y dejar el incidente en poco más que un susto.

Fernando y Aston Martin llegan a Mónaco con la esperanza de conseguir un buen resultado. No hay que olvidar que se han introducido ciertas mejoras en el coche que podrían darle a Alonso algo más de competitividad en uno de los grandes premios más especiales de la temporada.