El archienemigo de Fernando Alonso dinamita la esperanza de Aston Martin

Johnny Herbert, expiloto y excomisario de Fórmula 1, tiene dudas de que "incluso el año que viene haya garantía de que salga bien".

La tétrica situación que atraviesa Aston Martin desde el 'shakedown' de Barcelona está en boca de todos en Fórmula 1.

Uno de los análisis más duros ha llegado por parte del conocido como archienemigo de Fernando Alonso en el 'Gran Circo', Johnny Herbert.

El expiloto y excomisario, en declaraciones a 'Snabbare', ha explicado que el problema no reside en el chasis, sino en el motor Honda.

"Adrian no puede cambiar las cosas, no está en sus manos. No tiene nada que ver con el chasis. El chasis parece estar bien. Se debe más al motor de combustión", ha señalado.

Y culpa directamente a los japoneses: "Por alguna razón, Honda no ha contado con el personal adecuado. No son los mismos que fabricaban el motor para Red Bull".

Es por ello que no cree que la solución vaya a llegar a corto plano: "El cambio de rumbo va a ser largo. Va a llevar bastante tiempo".

Herbert tiene dudas de que incluso en 2027 puedan revertir la situación: "Este año es un fracaso total. E incluso el año que viene no hay garantía de que salga bien, porque hay muchísimo trabajo por hacer".

"Pueden trabajar en ello y desarrollar cosas en Japón, pero el motor está muy lejos. Se supone que la vibración de la que hablan es un problema bastante grave. No es fácil de solucionar. Es muy complicado averiguar dónde está fallando, lo que sin duda llevará tiempo esta temporada", ha zanjado.