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"Nos falta..."

Discrepancias de Alonso y Stroll con Honda tras la clasifiCación del GP de Baréin en Malasia

La fábrica se ha atribuido el mérito de la mejora vista en el Aston en el circuito de Sepang mientras que los pilotos han dado un punto de vista completamente distinto.

Fernando Alonso y Lance Stroll Fernando Alonso y Lance StrollGetty

Fernando Alonso y Lance Stroll han tenido un respiro de lo que viene siendo el Aston Martin esta temporada. En Sepang, tanto el asturiano como el canadiense han podido meterse en 'Q2' con un monoplaza que ha coorperado en lugar de lastrar.

Fernando saldrá decimosegundo y Stroll decimocuarto. Entre ellos, Carlos Sainz. La dupla de Aston ha visto una mejora considerable que en Honda se atribuyen como mérito suyo. Algo que los pilotos han 'desmentido' señalando otro motivo algo más evidente de porqué el Aston Martin es más rápido en Malasia.

"El resultado de la clasificación es un paso en la dirección correcta para Honda, ya que es la primera vez que ambos coches han llegado a la Q2. Nuestra atención se centra ahora en prepararnos para todas las eventualidades de la carrera, incluida la amenaza de lluvia. Estaremos preparados para todos los escenarios de carrera para maximizar nuestros resultados", asegura Shintaro Orihara, jefe de Honda, en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

Stroll opina algo distinto después de que Alonso haya dicho que echa en falta una mejor manejabilidad: "Nos falta un segundo, o más de un segundo. Así que sabemos que tenemos estos pocos eventos, Malasia, Singapur, donde quizá podemos sacar el coche de Q1 y entonces, si pasa algo, hay alguna oportunidad, pero en cuanto volvamos a las pistas con rectas largas, sabemos que vamos a sufrir de nuevo, así que esta pista nos va bien, lo sabíamos".

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