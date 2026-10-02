Fernando Alonso lanza a Aston Martin a la zona media

El piloto asturiano fue 14º y 15º en los entrenamientos libres del viernes en el Gran Premio de Bahréin, en Malasia.

Viniendo de Monza, de Madrid y de Bakú parecía imposible que Aston Martin pudiera despertar pronto. En esos tres trazados acabaron condenados a la parte trasera de la parrilla. A las últimas posiciones. Pero la historia ha cambiado en Malasia. Sobre todo con Fernando Alonso. Por supuesto.

El piloto asturiano, recién renovado su contrato y no solo por una temporada, ha lanzado a Aston Martin hacia la zona media: fue 14º y 15º en los entrenamientos libres del viernes.

Un resultado que le colocó a menos de dos segundos del mejor tiempo, del Ferrari de Charles Leclerc. Su compañero, Lance Stroll, acabó 18º aunque también con una mejora considerable de ritmo.

¿Soñar con la Q2?

En estos tiempos, Fernando podría luchar por pasar la Q1. Algo que parecía imposible hace apenas unas semanas. Pero es que en Malasia el chasis cobra mucha más importancia que la unidad de potencia. La responsabilidad es de Adrian Newey.

El chasis del Aston Martin sí está en la zona media, pero no el motor. De ahí que en este circuito puedan adelantar alguna posición.

Cadillac y Williams están por detrás. Y los Haas han completado unos tiempos muy similares a los Aston Martin. ¿Podría ser un fin de semana para acercarse a las posiciones de puntos?

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