El detalle del que todo el mundo habla sobre Adrian Newey: ¡atención a lo que apunta del Audi!

El ingeniero de Aston Martin realizó su tradicional paseo por la parrilla observando todos los coches. Se fijó especialmente en el Audi.

Ya se ha convertido en tradición ver a Adrian Newey en la parrilla, previa a la salida, tomando notas en su libreta sobre el resto de coches. Y en su estreno como jefe de equipo de Aston Martin, en el Gran Premio de Australia, lo volvió a hacer.

Tras unos segundos observando el Audi, que debutó este domingo en una carrera de la Fórmula 1, Newey apuntó algo en su libreta que la realización pudo captar.

"¿Cómo consigue Audi su...?", se pudo leer en la libreta del ingeniero.

Newey siempre se ha fijado en el resto de coches de la parrilla. Son habituales sus notas. Y ahora en Aston Martin tiene mucho, muchísimo trabajo por delante.

La unidad de potencia de Honda es absolutamente desastrosa. Se confirmó en Australia. Tanto Fernando Alonso como Lance Stroll abandonaron hasta en dos ocasiones. Y en ningún momento pudieron competir. Incluso por detrás de los dos Cadillac de Valtteri Bottas y de Sergio Pérez.

En China, la semana que viene, la historia no cambiará. Aston Martin seguirá trabajando para reducir esas vibraciones en el motor, pero tampoco podrán competir.