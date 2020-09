Lando Norris se lo pasa estupendamente conduciendo... y además es joven. Si unimos ambas cosas, pasa lo que ha pasado en los libres 1 del GP de la Toscana en Mugello. McLaren pidió realizar un chequeo de su radio y él respondió como solo unos pocos lo habrían hecho.

Porque lo hizo cantando, y aunque empezó tímido en cuanto soltó un par de frases se vino arriba: "It's Friday then, it's saturday sunday what?!"

La F1 ha compartido en sus redes sociales tan insólito momento, ante el que McLaren no supo ni cómo reaccionar.

"Sí... está todo O.K.", respondió por radio un miembro del equipo de Woking en un garaje que a buen seguro no daba crédito ante el show musical que se había encontrado en una simple comprobación.

Los Libres 1 terminaron con Lando Norris en octava posición, que se quedó a poco más de un segundo que marcó el líder Valtteri Bottas.

Por su parte, Carlos Sainz empezó las pruebas 15º, después de estrenar un morro revolucionario en McLaren al más puro estilo Mercedes... y Racing Point por clonación del coche alemán.

Hay buen ambiente en McLaren, tras el segundo puesto del madrileño en Monza en una carrera en la que se quedó a tan solo 4 décimas de la victoria.

Son terceros en el Mundial de constructores, con un total de 98 puntos. En el de pilotos, Norris es quinto y Sainz, tras los 18 puntos del GP de Italia, es noveno a pesar de todos los problemas que ha tenido por paradas en boxes y neumáticos pinchados en estas carreras.

