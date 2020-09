Carlos Sainz adelantó a Pierre Gasly nada más pasar por la bandera a cuadros en Monza. Al madrileño de McLaren le faltó una sola vuelta para poder haber celebrado la que habría sido su primera victoria en la Fórmula 1. El futuro piloto de Ferrari se quedó a un pestañeo... se quedó a cuatro décimas del francés de Alpha Tauri.

La Fórmula 1, a través de su cuenta de Twitter oficial, ha querido compartir un vídeo desde la cámara 'on board' de Sainz en donde se puede ver cuánto estaba de cerca de su rival por la victoria en el GP de Italia.

Desde ahí se observa cómo Carlos le mete el coche a Gasly hasta el final de la carrera, en una prueba que no es que se decidiera en el último giro, sino que se decidió en la última curva.

Two of F1's young stars, charging to the chequered flag in pursuit of that first win 🏁🏆

What a grandstand finish these two put on!#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/UZB4F34h09