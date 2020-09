Escuchar hablar a Carlos Sainz padre de su hijo es poder apreciar lo que es el concepto de orgullo en su plenitud. Tras la conclusión del Gran Premio de Monza, en el que Carlos Sainz se llevó la plata después de una carrera accidentada, el madrileño realizó una videollamada con su padre.

"A ver qué me dice hoy...", expresó el de McLaren en un primer momento. Por su parte, el bicampeón de rallies y tricampeón del Dakar no se anduvo con medias tintas, aunque sabía que la respuesta no sería afirmativa: "Contento, ¿no?".

"Ya sabes que en la bandera roja estaba cabreado, pero luego me he podido centrar. Me ha costado un poco antes de la salida, pensando en las ruedas medias, por la resalida del coche de seguridad... Pero luego me he podido poner a mi ritmo y luego... Cuatro décimas, ha sido muy poco. Una vuelta más y le pasaba, pero bueno. Es lo que hay", le dijo el futuro piloto de Ferrari a su progenitor en una conversación recogida por 'Movistar'.

Por su parte, Sainz padre trató de animar a su hijo explicándole el gran fin de semana que había completado: "Muy bien. Enhorabuena. Sabes que soy crítico, pero has hecho un fin de semana perfecto. A veces ganas y no estás contento, y otras haces tercero, cuarto o quinto y has dado lo máximo, y estás muy contento, sobre todo después del fin de semana de Spa tenías un disgusto tremendo, y cómo te has recuperado. Enhorabuena."

"Cuando me vaya a dormir, pensaré si se podía haber ganado hoy si hubiera hecho algo diferente, pero creo que no. Lo he dado todo y lo he dejado todo en Monza. Ahora duele un poquillo, porque piensas la que se hubiera liado, pero era casi imposible, y eso que casi lo consigo. Piensas en la bandera roja, pero contento en el fondo", le replicó Sainz Jr., al que no se le terminó de ver contento a pesar de lograr su mejor resultado en la Fórmula 1.

"Bueno, ha ido bien. Enhorabuena", zanjó Sainz padre, mientras que Carlos le mandó un último recado antes de colgar: "Dale un beso a mamá, a las hermanas y a Isa (su novia)".

A su vez, el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2020 también quiso felicitar a su hijo vía redes sociales.