El Mundial de Fórmula 1 2021 va tomando forma. Con Fernando Alonso en Alpine, Sebastian Vettel en Aston Martin y Carlos Sainz en Ferrari, cada vez son menos los movimientos que se esperan por todos los que ya se han producido. Sin embargo, ahora es el nombre del mexicano Sergio Pérez el que está en boca de todos tras el fichaje del tetracampeón por la escudería conocida ahora como Racing Point.

Porque el azteca, uno de los grandes nombres de la parrilla de esta década, está sin equipo. Rápido, como demostró en Sauber y en Force India (ahora Racing Point), tan solo tuvo esa mancha de McLaren cuando le eligieron para suplir a Lewis Hamilton. Con todo, sus actuaciones no han pasado desapercibidas en el 'paddock'.

Por ejemplo, Haas no le quita ojo. El equipo estadounidense, que está horrible esta temporada y que cuando estuvo mejor fueron Grosjean y Magnussen los que lastraron sus resultados, no tiene confirmado a piloto alguno para 2021... y no descartan que Pérez está entre sus opciones.

"Le respeto mucho. Sabes lo que ha hecho. Es una lástima si le perdiésemos para la Fórmula 1", dijo Guenther Steiner, jefe de la escudería.

Eso sí, no es el único nombre... porque dice que tienen, ojo, hasta "a diez pilotos potenciales" que podrían ocupar el asiento que tienen ahora Grosjean y Magnussen.

Ni descarta tampoco que se queden con el francés y con el danés, aunque por ahí asuman los nombres de Pérez y de Hulkenberg, el piloto que más carreras lleva en F1 sin haber logrado podio alguno.

"No sé qué vamos a hacer, hay muchas opciones", cuenta un Steiner que tampoco quita ojo a la situación de la Fórmula 2.

Porque en dicha categoría hay un tal Schumacher. Mick ha logrado su primera victoria en carrera larga desde que corre en dicha disciplina y podría dar el salto a la Fórmula 1 o bien en Haas o bien en Alfa Romeo.

La marca en la que ahora corren Raikkonen y Giovinazzi tampoco tiene nada confirmado, y ni Kimi ni el piloto de la casa Ferrari están precisamente destacando este curso. El coche, tras un par de buenas temporadas, tampoco está ayudando demasiado.

Queda algún que otro movimiento por realizarse, pero ahora todas las miradas apuntan a Checo Pérez y a Haas. Dentro de las posibilidades que restan, salvo que Hamilton no renueve con Mercedes, es el asiento más apetecible para un piloto como Sergio.