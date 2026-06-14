La desesperación de Fernando Alonso con Aston Martin: "Estamos últimos y no tenemos ningún problema con ello"

El piloto asturiano de Aston Martin no puede más y estalla frente a la pasividad de la escudería de Silverstone, que ya es el peor equipo de la parrilla.

Aston Martin ha tocado fondo. La escudería liderada por Fernando Alonso no ha podido competir con nadie durante la clasificación del Gran Premio de España, y se espera que tampoco pueda hacerlo durante la carrera del domingo.

Y es que Cadillac, un equipo recién llegado a la Fórmula 1 y que es completamente nuevo, logró superar al mejor de los Aston Martin por un segundo. Stroll será 21º y Alonso 22º, aunque, finalmente, saldrá desde el Pit Lane tras cambiar elementos de motor.

El asturiano está desesperado con una situación que va a continuar así, al menos, unos cuantos Grandes Premios más, hasta que lleguen las supuestas mejoras: "Cuando salimos bien, te pones el 11-12 y luego te pasan seis coches, tampoco es nada divertido".

"Lo repetimos cada fin de semana, es agotador,estamos últimos, lo sabemos, no tenemos ningún problema con ello, estamos esperando a la segunda mitad del año. Y cuando llegue coche nuevo, ojalá mejore algo", señaló Alonso ante los medios españoles del circuito.

Pero para que llegue el coche nuevo todavía habrá que esperar un tiempo: "Hasta entonces, tratar de pasar los fines de semana lo más divertido posible, con los menos problemas posibles, sin dañar coche para no afectar al limite presupuestario… repetitivo".