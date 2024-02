Vuelve la emoción de la Fórmula 1. El próximo fin de semana se celebrará la primera carrera de las 24 que están programadas en el calendario más extenso de toda la historia. Y como novedad el Gran Premio de Bahréin se celebrará en la jornada del sábado.

Y en ese escenario Fernando Alonso seguirá escribiendo su leyenda en la competición. El de Aston Martin es el único piloto de la actual parrilla que estuvo presente en la carrera inaugural en ese escenario, en Bahréin. Fue en el año 2004.

Entonces, Fernando corría para el equipo Renault. Y vivía un momento dulce porque sólo un año después se convertiría en campeón del mundo superando nada más y nada menos que a Michael Schumacher, entonces piloto de Ferrari y ya siete veces campeón del mundo. En aquella prueba, por cierto, Alonso finalizó en sexta posición.

Veinte años después regresa a ese escenario con los colores de Aston Martin, el equipo que le ha vuelto a colocar entre los mejores en la F1. Con el coche verde logró ocho podios el curso. Unos resultados excelentes teniendo en cuenta los antecedentes primero en Alpine y antes en McLaren.

2004 ➡️ 2024

Fernando Alonso is the only driver on the current grid who raced in the *inaugural* #BahrainGP back in 2004. Managed to grab a P6 finish in it, too. pic.twitter.com/dDphqJcybe