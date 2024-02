Fernando Alonso salió de Alpine... y menos mal que lo hizo. Porque el equipo francés ha completado unos tiempos desastrosos en los test de Bahréin y está muy lejos de los mejores, entre los que sí se encuentra Aston Martin. Y su sustituto, Pierre Gasly, ya se plantea su futuro.

En declaraciones que recoge 'Motor.es', Gasly ha dejado claro que se plantea otras opciones en la Fórmula 1: "No me preocupa el futuro. Tengo que intentar encontrar el proyecto que me dé la mejor oportunidad posible para lograr mis objetivos".

"Estoy comprometido con el equipo y veo muchos cambios positivos. Pero más allá de todo eso, tenemos que cumplir con los objetivos. Tengo 28 años. Pero sí, como todos los que me rodean en Enstone y Viry, realmente espero que funcione lo que estamos haciendo", dice el piloto francés, compañero de Esteban Ocon.

Será este año cuando termine su contrato de dos años... y vería con buenos ojos una nueva aventura: "Mi contrato expira este año y, por supuesto, hay negociaciones en curso. Pero por ahora vamos a esperar y ver cómo van las cosas en estas primeras carreras".

Porque la realidad de Alpine es muy complicada: salidas de jefes, reestructuración y tiempos muy alejados de la cabeza. Reconoce que Gasly que deben "aprender mucho": "El coche es nuevo de principio a fin: el chasis es diferente, la suspensión es diferente, la aerodinámica es diferente".

"El coche es lo que es. Lo importante es poder desarrollarlo. Todo el mundo está presionando para mejorar. Nuestro objetivo este año será generar una dinámica para mejorar el coche y también el equipo en su conjunto y no sólo en la pista. Es mucho más que marcarse un objetivo en términos de resultado final, posición en el campeonato o podios", sentencia el piloto.