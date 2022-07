Las nuevas generaciones se han enganchado a la Fórmula 1 con el regreso de Fernando Alonso, la aparición de Carlos Sainz y la tremenda batalla entre Max Verstappen y Lewis Hamilton por el mundial de 2021. Pero el piloto español de Alpine no tiene una buena opinión de esos nuevos aficionados.

En una entrevista a 'The Race', afirma que esos nuevos fans "no saben mucho de F1": "Ahora hay un 50% de espectadores nuevos y nunca han visto a Alonso pelear por podios y victorias. Así que ahora regresas y no es como '¿quién es este tipo?'".

"Creo que la percepción desde el exterior o el sentimiento hacia mí, ha cambiado", dice el bicampeón de la competición.

Asefura que esos nuevos fans son "como fanáticos de fútbol": "Ahora creo que los fanáticos que tenemos ahora son fanáticos nuevos y en cierto modo, y no quiero faltarles el respeto, pero no saben mucho sobre la Fórmula 1".

"Simplemente son más como unos fanáticos del fútbol, donde solo siguen los resultados y quien gana lo hace mejor. Y el que sea el ultimo no tiene nivel Formula 1", dice Alonso.

El problema, según el piloto, es que ese "fanatismo" ha dejado atrás los análisis del deporte: "No entienden mucho sobre el rendimiento del automóvil y el paquete de medidas que necesita. Así que estás en una especie de montaña rusa de sentimientos, de percepción, de lo que la gente siente por ti".

"Cuando haces un buen fin de semana, pareces Dios. Y cuando haces un mal fin de semana, eres demasiado viejo, o eres demasiado joven o lo que sea", detalla el de Alpine.

Alonso es el piloto más veterano de la actual parrilla, 41 años, y una de las voces más experimentadas de la competición. Ahora las nuevas generaciones se están acercando al automovilismo... y el piloto pide que huyan de ese fanatismo del fútbol.

Su primera línea en Canadá

Alonso analizó su increíble clasificación en Canadá, donde fue segundo por detrás de Verstappen: "Sé que la primera línea no es nada del otro mundo, ya he estado en esa posición varias veces, pero significó mucho para mí porque cuando decides regresar".

"En fines de semana como Canadá o la segunda parte del año, creo que la gente siente que todavía puedo añadir algo al deporte", dice el bicampeón.