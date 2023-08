La Fórmula 1 regresa al Gran Premio de los Países Bajos y, por ello, los pilotos se reencuentran después de casi cuatro semanas sin verse por el periodo vacacional. Por ello, las muestras de cariño entre ellos no han tardado en llegar.

El más claro ejemplo ha sido el regalo que le ha hecho Fernando Alonso a Valtteri Bottas en el avión privado de camino a los PaísesBajos. En este caso, el ovetense le ha regalado unas pantuflas personalidades con el 14 y la firma de Fernando al finlandés.

Algo que Bottas ha agradecido a través de una publicación en redes sociales en la que posa sonriente y señalando sus pantuflas junto al bicampeón del mundo, que también posa con unas.

Una publicación que también ha compartido la cuenta oficial de la Fórmula 1 a través de Instagram con el mensaje "Valtteri and Fernando in their slippers era" (Valtteri y Fernando en la era de las slippers)