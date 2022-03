Este jueves se ha conocido que la Fórmula 1 se estrenará en Las Vegas en la próxima temporada, en un circuito urbano cuya carrera se celebrará de noche. Tras el anuncio se ha vuelto viral la predicción que realizó Daniel Ricciardo en rueda de prensa.

Junto a Fernando Alonso, Lewis Hamilton y Sebastian Vettel, el piloto australiano, entonces en Red Bull, pidió que la F1 viajara a Las Vegas. Y así ha sido. Y no ha sido la única. Vettel apostó por Alemania y Hamilton, por Miami. Pero Alonso se desmarcó y pidió otra cosa que nada tenía que ver.

¿Qué le pidió Alonso a los nuevos dueños de la F1? No se lo pensó el entonces piloto de McLaren-Honda. "Igualdad en los motores", respondió. Un silencio... y risas. Esa fue la reacción de sus compañeros de mesa.

Hamilton sí reaccionó. "No estoy de acuerdo", dijo mientras le miraba. El español no reaccionó y Hamilton insistió: "Sin motores Honda...". No hubo respuesta. Alonso siguió mirando, serio, hacia adelante.

Ese fue el tenso momento en la rueda de prensa. Alonso fue el único de los cuatro que no pidió un nuevo escenario para las carreras. Él no se podía quitar de la cabeza el calvario que estaba viviendo con los motores Honda, que le condenaban a la parte trasera de la tabla.

El pobre rendimiento del McLaren-Honda provocó la salida de Alonso de la F1 un año después. Ahora, ha regresado con el equipo Alpine y conducirá tanto en Las Vegas como en Miami, los dos circuitos que pidieron sus compañeros de rueda de prensa.