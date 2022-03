Fernando Alonso no dejó indiferente a nadie cuando apareció con un llamativo casco de color rosa en el Gran Premio de Bahrein. Se trataba de la primera prueba del Mundial de Fórmula 1 2022 y el piloto asturiano ya había sorprendido a todos los aficionados al cambiar totalmente el diseño de su casco con respecto al de todas las temporadas anteriores.

El bicampeón del mundo ha dejado aparcado el azul y amarillo que le ha caracterizado durante muchos años para atreverse con el rosa. Este mismo color llegó al nuevo monoplaza de Alpine, el A522, nada más cerrar el acuerdo con la compañía de tratamiento de agua BWT como patrocinador principal de la escudería francesa.

En ese momento, Alonso también optó por añadir el color rosa a su casco y ahora ha explicado los motivos a través de un vídeo publicado por las redes sociales de su equipo: "He decidido cambiar el diseño de este año y utilizar el casco rosa en colaboración con BWT, que es, obviamente, nuestro patrocinador principal para esta temporada, junto con el equipo".

El asturiano ha querido comprometerse a fondo con Alpine y esta era una forma de demostrarlo: "Estoy muy entusiasmado con todo el proyecto que tienen, y comparto muchas de sus ideas, por lo que he querido apoyarlas en este sentido".

Aunque es totalmente consciente de que no tiene por qué gustar a todos los aficionados: "Es muy difícil complacer a todos, sé que he tenido un casco muy icónico, con mis colores, y la gente me reconoce por el azul y el amarillo, pero creo que la gente no entiende el significado detrás de este cambio".

Como fundador de Kimoa, una compañía especializada en moda hecha con materiales reciclados, ha aprovechado la situación para defender la causa y luchar contra la contaminación: "Apoyo mucho las acciones que BWT está haciendo con las botellas de plástico, sé que es algo que debemos parar, es tarde, pero nunca es tarde para mejorar la situación en nuestro planeta".

"Tenemos que detener esto y limpiar nuestros océanos, porque tener un mundo mejor para todos es muy importante. También tienen proyectos muy interesantes para ofrecer agua de manera segura y potable en África, especialmente en algunos países, donde están construyendo edificios y fuentes para que la gente pueda beber agua", agregó.

Este nuevo proyecto de 'El Nano' es uno de los principales motivos de su elección por el rosa: "Pienso que este trabajo es el significado del casco, del diseño que llevo, y me siento muy orgulloso de apoyar a este tipo de acciones. La sostenibilidad es un tema que tengo en cuenta en todo lo que hago, en las diferentes empresas o proyectos, especialmente con Kimoa, donde ha sido una prioridad, y todos necesitamos entender esto, que tenemos un mundo y que hay que cuidarlo".