La declaración de intenciones de Tsunoda de cara al GP de Japón con Red Bull: "Quiero acabar..."

Dos grandes premios y ya ha habido movimientos en la parrilla de F1. En Red Bull han apostado por hacer cambios en su estructura y Liam Lawson ha sido el primer damnificado. Yuki Tsunoda toma el relevo del neozelandés como piloto oficial y sus expectativas no pueden ser más altas. Una oportunidad que el japonés no quiere dejar pasar.

En declaraciones recogidas por 'Motorsport', Yuki se ha mostrado emocionado por debutar con los austriacos como anfitrión en su país natal: "Nunca esperé correr para Red Bull en el GP de Japón, así que hacerlo en Suzuka con ellos es como el destino. Se siente muy irreal".

Dejando de lado la parte emocional, sus objetivos no pueden ser más ambiciosos, aunque es consciente de que primero debe entender el comportamiento del coche: "En Japón quiero acabar en el podio pero mi prioridad es saber como actúa el coche. Si puedo disfrutar y familiarizarme y eso conduce a un podio, sería increíble".

La propuesta de Red Bull ha sido irrechazable y el piloto no ha tenido ningún tipo de duda a la hora de aceptar la oferta: "Cuando recibí la llamada, pensé que esto iba a ser interesante. Estoy emocionado del reto que tengo por delante".

Prueba ficticia

Antes de subirse al monoplaza de manera oficial, Tsunoda ha querido recopilar información a través del simulador. Sus sensaciones no son para nada negativas: "No me pareció que el coche fuera tan difícil de pilotar, no diría que me ha dado una sensación particularmente extraña".