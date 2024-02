Este miércoles, Michael Andretti sufrió un jarro de agua fría después de que la Fórmula 1, a pesar del 'sí' previo de la FIA, rechazara su propuesta de entrar en la categoría reina en 2026 por "no aportar valor al campeonato".

Eso sí, con vistas a una alianza con Cadillac para tener un motorista propio se dejó la puerta abierta a la inclusión del undécimo equipo para 2028.

Pues bien, tal y como publica la agencia de noticias 'PA', un correo electrónico sin respuesta pudo ser la sentencia definitiva del proyecto de Andretti.

La FOM envió un e-mail al equipo el pasado 12 de diciembre "extendiendo una invitación a una reunión en persona en nuestras oficinas para que el solicitante presentara su solicitud, pero el solicitante no aceptó esta oferta".

Esto se debe a que el mensaje acabó en la carpeta de 'spam' (correo no deseado) y fue descubierto mucho después por los empleados de Andretti.

Los norteamericanos, en un comunicado publicado este viernes, afirman no haber tenido conocimiento del mismo cuando se envió: "No sabíamos que se había extendido la oferta de una reunión y no rechazaríamos una reunión con la dirección de la Fórmula 1".

"Una reunión en persona para discutir asuntos comerciales sería y sigue siendo de suma importancia para Andretti Cadillac. Agradecemos la oportunidad de reunirnos con la dirección de la Fórmula 1 y les hemos escrito confirmando nuestro interés", añade el citado texto.