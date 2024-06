La guerra entre Marc Márquez y Pecco Bagnaia, futuros compañeros en Ducati, ya ha comenzado este año. Porque los dos tienen muy opiniones muy diferentes sobre las motos que están pilotando. El italiano dice que la GP24 es igual que la GP23. Pero Márquez no está de acuerdo.

Después de que Bagnaia apuntara que luchan con "las mismas armas", Márquez ha respondido este viernes en el Gran Premio de Países Bajos: "¿Motos iguales? Si no me están engañando, no. Al final, llevo la misma moto que Álex, Bezzecchi y Di Giannantonio, que es la del año pasado...".

"Es una moto que va muy bien. No sé cuánto mejor o peor es la GP24, porque hasta que no la pruebas no lo sabes. Yo me encuentro cómodo con la moto y muy bien. Es una moto, que como he demostrado, y han demostrado otros pilotos, se puede ir rápido", dice el que será piloto de Ducati a partir de la temporada que viene en MotoGP.

Y sostiene que sólo ha recibido una mejora en la Gresini en lo que va de temporada: "Una mejora me han traído. No se puede saber cuál es, pero la misma mejora que le han traído a... Ducati tiene una política que, como piloto, es difícil de entender, porque siempre quieres más, pero como fabricante es la política correcta, que es que cuando una GP23 recibe algo, lo tienen que tener todas las GP23".

"Y esto es una política acertada para el proyecto. Por muy adelante que estés en la clasificación, no tienes beneficios. Es uno de los puntos en los que me fue más honesto Gigi (Dall'Igna), cuando el año pasado di el paso. Ya me dijo: 'Si estás luchando con otras Ducati de 2024, vas a tener lo mismo que todos. Si, por equis razones, estás luchando tú solo con una KTM o una Aprilia, vas a tener más mejoras. Pero estoy luchando con otras Ducati, así que mi moto va bien y no tengo ninguna queja, lo acordado es lo que se está cumpliendo", sentencia Marc.