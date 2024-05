Mercedes quiere a Max Verstappen. No es un secreto. No han tratado de ocultarlo. Quieren al neerlandés como sustituto de Lewis Hamilton. Quieren a un piloto con contrato con Red Bull hasta 2028. Con contrato en el equipo más 'poderoso' de la actual parrilla. Tal es la insistencia de los de la estrella en el asunto que el equipo austríaco ha terminado por decir 'basta'.

Ha sido en palabras de Oliver Mintzlaff, máximo responsable de la empresa de las bebidas energéticas, quien en 'Bild Am Sonntag' ha sido más que claro con Toto Wolff, jefe de Mercedes.

"Entiendo que tenga presión, quizá también por esos otros equipos que están ejerciendo... pero debería centrarse en lo suyo", afirma en unas declaraciones que recogen en 'SoyMotor'.

E insiste: "Ya tiene suficientes desafíos... y también se trata de respeto. No está bien hablar del personal de otros equipos".

"Verstappen tiene contrato a largo plazo y no dijo nada sorbe que quiera marcharse. No me preocupa en absoluto. Las cosas han de calmarse, es lo que quiere Max y lo que queremos nosotros", afirma Mintzlaff.

Porque no ve motivos para que el tricampeón quiera dejar Red Bull: "Quiere el coche más rápido y lo tenemos. Quiere ser campeón y aquí tiene las mejores opciones".

"Es leal, y sabe que Horner y Marko siempre han confiado en él. Es algo que valora, y Red Bull es una gran marca con la que puede identificarse", sentencia.