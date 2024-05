Adrian Newey lleva cerca de dos décadas ligado a la marca Red Bull. Este binomio parecía ya inseparable hasta que el ingeniero decidiera en los últimos días abandonar la entidad austriaca.

La gran pregunta ahora es qué será del futuro del mayor gurú de la historia de la Fórmula 1. Con varias opciones encima de la mesa, parece que son dos las que el británico estaría sopesando. Con Aston Martin apostando fuerte por el futuro, Ferrari se desmarca como la gran favorita para acoger a Newey a partir de 2025.

Para conocer el futuro de Adrian Newey todavía habrá que esperar un poco. Por ahora, a lo que sí podemos dar respuesta es al porqué de su marcha de Rede Bull: "Han sido 18 años, ha sido un viaje increíble empezar en Red Bull, un equipo muy joven surgido de las cenizas de Jaguar, y estar involucrado con Christian (Horner) y construirlo".

"La F1 lo consume todo y llevo mucho tiempo en ella. 2021 fue un año muy ajetreado por la reñida batalla con Mercedes en el campeonato y, al mismo tiempo, por toda la investigación y el desarrollo del RB18, que es el padre de esta generación de coches. No sé, llega un momento en el que siento, como dijo Forrest Gump, que estoy un poco cansado", agregó en unas declaraciones a 'Sky Sports F1'.

Lo cierto es que Newey ha reconocido que esta ha sido una decisión muy meditada: "Lo estuve pensando un poco durante el invierno y luego, a medida que se desarrollaban los acontecimientos este año, pensé... tengo la gran suerte de no necesitar trabajar para vivir. Trabajo porque me gusta y creo que ahora es un buen momento para dar un paso atrás, tomarme un descanso y hacer balance de la vida. Viajar un poco"

Resulta evidente con estas últimas declaraciones que el 'caso Horner' ha influido notoriamente en su decisión final, algo que ha podido mermar la relación con el jefe de Red Bull Christian Horner y que ha podido dejar varios frentes abiertos en Milton Keynes.

"Probablemente me vaya de viaje con mi mujer y los perros. Nos subiremos en una autocaravana o algo así y nos iremos por Francia a disfrutar de la vida. Luego, quizá en algún momento, no sé cuándo, me meteré en la ducha y diré: 'Bien, esta va a ser la próxima aventura'. Ahora mismo no hay ningún plan", concluía Newey sobre su futuro.