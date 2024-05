Tras la salida de Adrian Newey de Red Bull, no cabía duda de que uno de los grandes protagonistas de las ruedas de prensa previas al Gran Premio de Miami iba a ser Max Verstappen.

La salida del ingeniero británico podría ser la gota que colme la paciencia del neerlandés, que está recibiendo cantos de sirena desde Mercedes e, incluso, ya se habla de una oferta récord al vigente campeón.

Sin embargo, 'Mad Max' ha querido disipar cualquier rumor asegurando que se quedará en Red Bull debido a que "lo que importa es el rendimiento" ya que para él el "dinero no es el diferenciador".

"Mi futuro está dentro de Red Bull en este momento. Al final del día, el dinero no es el diferenciador para mí. Aunque me ofrecieran 250 millones de euros, lo que importa es el rendimiento. Si estuviera conduciendo para P5 o P6, eso me frustraría mucho", ha señalado en declaraciones a 'RacingNews365'.

"Todo el mundo debe ser siempre optimista, de momento quiero quedarme en el equipo porque creo en el proyecto que tenemos", ha añadido.

Eso sí, no descarta ningún escenario para 2026: "Pero en el deporte, y también en la vida, no sabes lo que va a pasar. ¿Quién sabe quién será el más competitivo en 2026?".

Cabe recordar que hace apenas unas semanas Christian Horner aseguró que Red Bull iba "70 años" por detrás de Ferrari con el motor del nuevo reglamento.