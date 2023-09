Fernando Alonso no ha perdido ni un ápice de sus ganas. De su hambre. De su gran deseo de ganar. De seguir ganando. De proseguir en la senda del triunfo. Sí, porque Alonso es así. Porque él tiene, en su ADN, ese gen que le hace no pensar en otra cosa que en ser siempre el número 1. Por eso volvió a la F1. Y por eso va a seguir hasta que sienta que ya no puede más.

Hasta que vea que no tiene opciones, de ningún tipo, de ganar su tercer Mundial. De repetir el gran éxito que logró en 2006. De estar en el club de los tricampeones del mundo. Varias han sido las ocasiones en las que se quedó en un 'casi', y en Aston Martin quiere pasar de eso a la celebración.

No a la de un podio, que eso ya sabe lo que es y no pocas veces este 2023, sino a una celebración más con sabor a victoria. Con sabor a triunfo. Con sabor a Mundial. Y así lo ha dejado claro.

"Mientras haya un uno por ciento..."

"Sé que no tengo para siempre, pero mientras haya un 1% de volver a ganar el título voy a seguir", afirma en declaraciones que recogen en el diario 'Marca'.

Y continúa: "Si no funciona como piloto quizá sea fuera del coche. Si gano así el Mundial también estaría feliz".

Quién sabe si en 2024 llegará el momento: "Ahí tendremos más opciones de pelear por ganar y por conseguir podios".

"Si persigues la perfección..."

"Hay que sentar las bases en esta temporada, y si lo hacemos habrá más oportunidades", insiste.

Porque Alonso sigue con esa misma idea en su cabeza: "Si persigues la perfección sabes que es un objetivo que se mueve".

De momento, en su primer año en Aston Martin marcha tercero en el Mundial de pilotos yestá sosteniendo prácticamente él solo al equipo en la pelea por el podio en constructores.