Josep Pedrerol dio una vuelta al Jarama subido a un coche conducido por Fernando Alonso, una experiencia inolvidable para el presentador de 'Jugones'.

Minutos antes, Pedrerol vio el coche en el que se iba a montar, un Aston Martin DTM 2019 con 640 CV de potencia. "Yo no quepo aquí dentro", comentó entre risas Pedrerol.

"¡Por favor! Me estoy acojonando", confesó Pedrerol su miedo momentos antes de subirse al coche. "Tú cierra los ojos", aconsejó Alonso a Pedrerol cuando ambos se montaban en el coche.

Y con ambos montando en el coche, Alonso advirtió a Pedrerol de la verdadera potencia del coche: "Esto va muy rápido eh. Es 10 segundos más lento que un Fórmula 1. Alcanza los 290 km/h".

Tras la vuelta al Jarama, Pedrerol se confesó ante Alonso cuando le preguntó si lo disfrutó: "La primera parte he sufrido mucho y la segunda he disfrutado. He sufrido mucho".

"Repetiremos", aseguró Alonso para concluir.