La Fórmula 1 decidió despedir a Michael Masi después de una temporada 2021 en la que recibió decenas de críticas. Lo ocurrido en Abu Dabi, con esa última vuelta entre Max Verstappen y Lewis Hamilton, supuso el último punto de su historia. La FIA decidió prescindir de él.

Red Bull, en palabras del asesor Helmut Marko, acusa directamente a Lewis Hamilton y su "comportamiento". En declaraciones a la televisión alemana 'RTL' ha señalado de manera directa al siete veces campeón del mundo de Mercedes.

"Había claros indicios de que Hamilton no pararía porque no había movimiento en el mercado de pilotos. Si Hamilton hubiera informado a Mercedes de que daría un paso atrás, hubieran empezado a buscar un reemplazo rápidamente", ha afirmado Marko.

"Con su silencio, sólo quería mostrar su descontento con la situación y con las decisiones. Parte de ese comportamiento después llevó a que Masi fuera despedido de su cargo. No creo que sea correcto. Hay que mirar sus actuaciones a lo largo de los años", ha insistido.

No es la primera vez que en Red Bull miran a Mercedes, pero sí la primera en la que señalan de manera directa a Hamilton. Para la historia de la F1 siempre quedará ese "no, Mickey, no" de Toto Wolff por radio en alusión al entonces director de carrera.

Eduardo Freitas y Niels Wittich serán los dos directores de carrera en 2022. Ambos con experiencia en el mundo del automovilismo al haber sido directores de carrera en otras disciplinas como el DTM o el WEC.