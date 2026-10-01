Colapinto niega que Briatore pensara en apartarle de Alpine

El argentino dice que lo han arreglado internamente y que los planes de futuro de Flavio Briatore no han cambiado.

Franco Colapinto cometió un error gravísimo en Bakú y arruinó la carrera de Lando Norris y de Pierre Gasly, su compañero de equipo. Incluso su jefe, Flavio Briatore, anunció que tomaría medidas en Alpine. Pero ahora Franco ha querido dejar claro que van a seguir trabajando juntos.

En 'The Race', Colapinto ha negado que Briatore pensara en apartarle de Alpine: "No es cierto. Fui enseguida a trabajar a la fábrica y nuestros planes de futuro nunca cambiaron...".

"Claro que Flavio estaba enfadado, lo último que quieres es crear una situación así, estábamos haciendo un gran trabajo Pierre y yo. Fue un bloqueo, fue muy mala suerte llevarme a Pierre, a tu compañero, y a Lando, y crear todo esto. No puedes cambiar el pasado, lo hemos arreglado internamente y han sido todos muy comprensivos conmigo", dice el piloto argentino.

"Hay veces donde todo el mundo está enfadado y es complicado. Flavio es un gran líder y es de los mejores que he tenido, sabe manejar muy bien estas situaciones y hacer al equipo mejor. Siempre he creído en él en este aspecto, seguro que no es lo ideal ser el que se ha equivocado en una situación así. Es genial aprender de él, nada más pude tomé toda la responsabilidad, estoy triste por lo que pasó pero hemos tenido muchas charlas como equipo", explica.

Agradece la unión que hay en el equipo y asegura que ha sido un momento para aprender: "Hay momentos más complicados que otros siempre pero lo que importa es estar unidos, crecer y mejorar como piloto y persona. Ha sido uno de esos momentos donde aprendes. Yo estoy bien, listo para correr aquí, hay muchas cosas nuevas en esta pista y es emocionante venir aquí a Malasia".

"Un error simple y tonto"

Colapinto ha explicado qué ocurrió en esa curva en la que intentó ir por el interior: "Fue un bloqueo, fue un error simple y tonto, todos los pilotos lo ha tenido, Lando y Oscar lo tuvieron también, no es algo que haya que mirar con un análisis exhaustivo, lo que pasa es que nos costó muchos puntos, pero el error es muy simple".

Recibirá cinco posiciones de sanción este fin de semana en Malasia, en el Gran Premio de Bahréin.

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