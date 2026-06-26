Sainz se pronuncia sobre su futuro y reafirma su compromiso con Williams: "Mi prioridad es seguir aquí"

El piloto madrileño ha hecho un análisis de la situación actual en Grove, donde ha explicado los problemas que afronta el equipo y se ha mostrado totalmente dedicado al proyecto.

Carlos Sainz finaliza su contrato con Williams a final de temporada y su futuro es una de las incógnitas que envuelven la Fórmula 1. El madrileño firmó una gran primera temporada con la escudería británica en 2025 y aunque las cosas no están siendo tan plácidas este curso, Sainz se ha reafirmado en su confianza en el equipo de Grove.

"Tengo muchísimo trabajo que hacer aquí en Williams. Le he pedido a mi equipo que me deje un poco tranquilo hasta el parón de verano para intentar ayudar a Williams y mejorar la situación tanto como sea posible", afirmaba Carlos, demostrando su compromiso con la escudería. Luego, explicó que "verano será el momento de pensar" en su futuro y "analizar opciones", aunque dejó muy claras sus "intenciones y prioridades".

"Seguir aquí y continuar a largo plazo. Creo en la visión del proyecto, aunque ahora mismo tenemos mucho trabajo por delante", zanjó el piloto, como recoge 'Motorsport'. Sobre el rendimiento del FW49 también tuvo unas palabras y explicó el trabajo que estaría realizando junto a James Vowles y el resto de la dirección de equipo: "Creemos que ya hemos identificado dónde empezaron a ir mal las cosas, pero ahora la pregunta es qué hacemos a partir de aquí, cuánto tardarán esos cambios en dar resultado y lo agresivos que vamos a ser en la recuperación".

Los objetivos fijados en Williams a inicio de año tampoco se estarían cumpliendo, así lo explicó Sainz: "La esperanza era no cerrar completamente la distancia, pero sí mantenernos más o menos donde terminamos el año pasado. Esperábamos dar un paso adelante, pero vimos claramente que los equipos de cabeza están trabajando a un nivel completamente diferente. Si acaso, la diferencia ha aumentado". Un análisis que evidencia las malas sensaciones de este año, donde en Grove no están sabiendo dar con la tecla para repetir los éxitos de la temporada pasada.

Finalmente, Sainz cerró con una conclusión sobre la situación actual y el camino a seguir: "El dinero no es el problema en Williams. El equipo ha invertido muchísimo en instalaciones, pero gran parte del trabajo está en los procesos, la eficiencia y los métodos de trabajo. Ahí es donde realmente debemos acertar y también incorporar talento de otros equipos para entender en qué áreas todavía no somos lo suficientemente fuertes". Un escenario complejo para el piloto madrileño, que se mantiene confiado en revertir la situación, y que demiestra, una vez más, que tiene compromiso total con Williams y el proyecto del equipo.

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